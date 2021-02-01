إخلاء سبيل مسؤول بـ«الشباب والرياضة» من تهمة طرد والدته بشوارع القليوبية

قررت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالشباب والرياضة بالقليوبية، وشقيقة من سرايا النيابة، بعد قيام والدتهما المسنة بالتنازل على محضر اتهمتهما فيه بطردها من المنزل.كما سلمت النيابة العامة المسنة لابنتها لتعيش معها، بعد رفض النجلين أن تعيش معهما، بالرغم من استيلائهم علي معاشها الشهري المقدر بمبلغ 2625 جنيه، كان يتجصل عليه نجلها الذي رفض أن تعيش معها لكون شقتة صغيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، ببلاغ من "رضا. ع"، 80 عاما، مقيمة بمدينة بنها، بقيام نجلها بإلقائها بالشارع أسفل منزل شقيقه، بعد إرغامها على بيع شقتها، ثم ألقيا بها ليكون مصيرها بعد ذلك في الشارع، وتم ضبط أحدهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.وأكدت "رضا. ع"، 80 عاما، المسنة التي ألقى بها نجلاها في الشارع بمنطقة الأهرام بمدينة بنها، خلال تحقيقات البحث الجنائي بقسم ثان بنها، أن نجليها أرغماها على بيع شقتها، وأنها تعيش كل فترة عند أحد منهما بالتناوب، ولكن بعد فترة بدأت معاملتهما تتغير وأصبحا يعاملانها بقسوة.وأشارت المسنة خلال التحقيقات، إلى أنهما بدءا يهددانها بالطرد بعد أخذ فيزا معاشها، كما فوجئت اليوم بقيام نجلها بتركها بالشارع أسفل منزل شقيقه، بحجة أنه تعب من خدمتها، قائلة "أولادي رموني بعد ما بيعونى شقتي.. وأخذوا فيزة معاشي".كما أدلى كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، بالشباب والرياضة بالقليوبية، باعترافات خلال تحقيقات البحث الجنائي، حول إلقاء والدته في الشارع بعد إجبارها على بيع شقتها، قائلا: "شفتها مرمية أسفل العقار الذي أقطن به بمنطقة الأهرام بمدينة بنها، حيث أعلموني الجيران بذلك".وأشار المتهم "سعيد. م. ع"، خلال التحقيقات، إلى أن شقيقه أخذها لتعيش معه بناء على اتفاق بينهما، وفوجئ بتركها بالشارع، ولم يأخذها لأن شقته صغيرة و"مفيش مكان تقعد فيه".وكان قد تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على صفحات مدينة بنها، صورا لسيدة مسنة، جالسة على كرسي متحرك وملقاة بالشارع بمنطقة الأهرام ببنها.وأشار رواد التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن نجلها ألقاها بالشارع وتركها وذهب منذ 4 ساعات، وطالبوا بضرورة معاقبة ابنيها اللذين تجردا من الرحمة.