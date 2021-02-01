رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء سبيل مسؤول بـ«الشباب والرياضة» من تهمة طرد والدته بشوارع القليوبية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:28 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
كتب صلاح حسنى
طباعة
قررت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالشباب والرياضة بالقليوبية، وشقيقة من سرايا النيابة، بعد قيام والدتهما المسنة بالتنازل على محضر اتهمتهما فيه بطردها من المنزل.

كما سلمت النيابة العامة المسنة لابنتها لتعيش معها، بعد رفض النجلين أن تعيش معهما، بالرغم من استيلائهم علي معاشها الشهري المقدر بمبلغ 2625 جنيه، كان يتجصل عليه نجلها الذي رفض أن تعيش معها لكون شقتة صغيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، ببلاغ من "رضا. ع"، 80 عاما، مقيمة بمدينة بنها، بقيام نجلها بإلقائها بالشارع أسفل منزل شقيقه، بعد إرغامها على بيع شقتها، ثم ألقيا بها ليكون مصيرها بعد ذلك في الشارع، وتم ضبط أحدهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأكدت "رضا. ع"، 80 عاما، المسنة التي ألقى بها نجلاها في الشارع بمنطقة الأهرام بمدينة بنها، خلال تحقيقات البحث الجنائي بقسم ثان بنها، أن نجليها أرغماها على بيع شقتها، وأنها تعيش كل فترة عند أحد منهما بالتناوب، ولكن بعد فترة بدأت معاملتهما تتغير وأصبحا يعاملانها بقسوة.

وأشارت المسنة خلال التحقيقات، إلى أنهما بدءا يهددانها بالطرد بعد أخذ فيزا معاشها، كما فوجئت اليوم بقيام نجلها بتركها بالشارع أسفل منزل شقيقه، بحجة أنه تعب من خدمتها، قائلة "أولادي رموني بعد ما بيعونى شقتي.. وأخذوا فيزة معاشي".

كما أدلى كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، بالشباب والرياضة بالقليوبية، باعترافات خلال تحقيقات البحث الجنائي، حول إلقاء والدته في الشارع بعد إجبارها على بيع شقتها، قائلا: "شفتها مرمية أسفل العقار الذي أقطن به بمنطقة الأهرام بمدينة بنها، حيث أعلموني الجيران بذلك".

وأشار المتهم "سعيد. م. ع"، خلال التحقيقات، إلى أن شقيقه أخذها لتعيش معه بناء على اتفاق بينهما، وفوجئ بتركها بالشارع، ولم يأخذها لأن شقته صغيرة و"مفيش مكان تقعد فيه".

وكان قد تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على صفحات مدينة بنها، صورا لسيدة مسنة، جالسة على كرسي متحرك وملقاة بالشارع بمنطقة الأهرام ببنها.

وأشار رواد التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن نجلها ألقاها بالشارع وتركها وذهب منذ 4 ساعات، وطالبوا بضرورة معاقبة ابنيها اللذين تجردا من الرحمة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 103 ملايين

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

تفاصيل العدد الجديد من ميريت الثقافية

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر

«نوار»: على لجنة المقتنيات الانتباه لمحتوى معرض «مبدعون خالدون»