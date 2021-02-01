محافظ بورسعيد: وعود جماعة الإخوان الإرهابية وراء أزمة الإسكان

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن وعود جماعة الإخوان الإرهابية وراء أزمة الإسكان، مؤكدًا أنه منذ عام 2013 وحتى 2014 كانت كلها وعود للجماعة، ومنذ عام 2015 بدأت الدولة في بناء 8000 وحدة للإسكان الإجتماعي.وحذرمحافظ بورسعيد من المتاجرة والمزايدة في ملف الإسكان، وقال: "اللي هيزايد في موضوع الإسكان هاخد معاه إجراءات قانونية".وأكد الغضبان، أن حجم الإنجاز الذي تم في مجال الإسكان فاق التوقعات، مؤكدًا أنه في فبراير 2013 تقدم 36000 لمشروع الإسكان الاجتماعي، وتم تسليم 17000 وحدة سكنية من 2011 إلى 2013.وأشار إلى أن الـ 36000 الذين تقدموا للإسكان الاجتماعي لا يستحق منهم سوى 9000 مواطن وفق البحث الميداني، مشيرًا إلى أن البحث الإلكتروني كشف نفس النتائج، واستقر الأمر إلى أحقية 22000 بعد التظلمات التي تم التقدم بها.وأكد محافظ بورسعيد، أن تصديق الرئيس على المرحلة الثانية بالحي الإماراتي والثالثة بمدينة بورفؤاد تكفي لتسليم باقي المستحقين، موضحًا أن التكلفة مسئولية التمويل العقاري وتهدف إلى استكمال مشروعات الإسكان لكل المصريين.وأشار إلى أن المقدم 15000 في بورسعيد بالرغم من أن المقدم في جميع المحافظات 45000 جنيهًا، مضيفا أن بعض الوحدات التي تم تسليمها تم التنازل عنها للغير بالمخالفة للقانون.وعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض قضايا ومشكلات الإسكان، بحضور اللواء حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.