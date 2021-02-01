فلسطين تطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي والدول كافة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها العمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في أرض فلسطين.وادانت الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الإثنين، انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته، وحذرت من خطورة التعامل مع تلك الانتهاكات والجرائم كأحداث مألوفة وعادية لأنها تتكرر يوميا، ولا تستدعي موقفا او ردود فعل دولية.واعتبرت الوزارة، "أن اكتفاء المجتمع الدولي بالوقوف عند حد تشخيص الحالة في فلسطين المحتلة او اصدار بعض بيانات الإدانة الشكلية لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، أو عقد اجتماعات أممية يتمخض عنها قرارات لا تنفذ او التأكيد على قرارات لم تنفذ، يمثل تواطؤا مع الاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية".