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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

628 مليون درهم إماراتي تصرفات عقارات دبي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:32 م
عقارات دبي
عقارات دبي
وكالات
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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم الإثنين، أكثر من 628 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 150 مبايعة بقيمة 376.85 مليون درهم منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 45.36 مليون درهم، و139 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 331.49 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الثالثة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة أم هرير الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيرًا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 157.11 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 74.21 مليون درهم و44 رهن فلل وشقق بقيمة 82.89 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 41 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 15 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 94.28 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 24 مليون درهم، وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 17 مليون درهم.


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