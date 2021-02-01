بن زايد: «مسبار الأمل» يقترب من الوصول إلى المريخ

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الإثنين، إن رحلة "مسبار الأمل" تقترب من موعد الوصول إلى المريخ، معربًا عن أمله في نجاح هذه المهمة التاريخية، حسب تعبيره.وكتب "بن زايد" في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "التقيت أخي محمد بن راشد في دبي.. تحدثنا بشأن مواصلة إنجازاتنا الوطنية خاصة في مجالات الفضاء وعلومه، وفخرنا بشباب الوطن واعتزازنا بهم".وأضاف: "اطلعنا من سارة الأميري على مستجدات مسبار الأمل الذي بدأ العد التنازلي لوصوله إلى المريخ.. تمنياتنا النجاح والتوفيق لهذه الرحلة التاريخية".