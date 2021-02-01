«تعليم القاهرة» تعلن عن برنامج «المسؤول المحترف» لموجهي الأنشطة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن تدشين برنامج المسؤول المحترف لموجهى النشاط بالقاهرة برعاية محمد عطيه وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، وتحت إشراف محمد الحسينى مدير عام الشئون المالية والإدارية وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية بالتعاون مع ايهاب الناغى مدير إدارة التدريب بالمديريةوأشار تعليم القاهرة أن الهدف من البرنامج إعداد موجة نشاط أو مدير إدارة محترف يكون أكثر تفاعلا في مواد الأنشطة.وأوضحت المديرية أن البرنامج جاء بمحاور لموجهي الأنشطة منها تنمية المهارات الشخصية وتنمية المهارات المتقدمة الخاصة بحل مشكلات الطلاب والتلاميذ بجانب إمتلاكه لتفكير إبداعي وتفكير ناقد وكيفية إدارة الانفعالات وإدارة الأزمات.وأضاف تعليم القاهرة أنه تم تدريب موجهي الأنشطة والذي عاد عليهم بتنمية لمهارتهم وأشادوا بعمليات التدريب التي أجرتها مديرية التربية والتعليم برعاية محمد عطية وكيل تعليم القاهرة.