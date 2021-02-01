محافظ بورسعيد: اللي هيزايد في موضوع الإسكان هاخد معاه إجراء قانوني

حذر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من المتاجرة والمزايدة في ملف الإسكان، وقال اللواء عادل الغضبان "اللي هيزايد في موضوع الاسكان هاخد معاه اجراءات قانونية".وأكد محافظ بورسعيد أن حجم الإنجاز الذي تم في مجال الإسكان فاق التوقعات، مؤكدًا أنه في فبراير 2013 تقدم 36000 مواطن لمشروع الإسكان الاجتماعي، وأشار إلى أنه تم تسليم 17000 وحدة سكنية من 2011 الي 2013.وأكد أنه من عام 2013 وحتي 2014 كانت وعود جماعة الإخوان الإرهابية، ومنذ عام 2015 بدأت الدولة في بناء 8000 وحدة للإسكان الإجتماعي.وأشار الي أن الـ 36000 الذين تقدموا للإسكان الاجتماعي لا يستحق منهم سوي 9000 مواطن وذلك بالبحث الميداني، مشيرًا إلى أن البحث الالكتروني كشف نفس النتائج، واستقر الأمر الي احقية 22000 بعد التظلمات التي تم التقدم بها.وأكد أن تصديق الرئيس علي المرحلة الثانية بالحي الاماراتي والثالثة بمدينة بورفؤاد تكفي لتسليم باقي المستحقين، موضحًا ان التكلفة مسئولية التمويل العقاري وتهدف الي استكمال مشروعات الإسكان لكل المصريين.وأشار إلى أن المقدم 15000 في بورسعيد بالرغم من أم المقدم في جميع المحافظات 45000 جنيهًا، مشيرًا الي أن بعض الوحدات التي تم تسليمها تم التنازل عنها للغير بالمخالفة للقانون.وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض قضايا ومشكلات الإسكان وذلك بحضور اللواء حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.