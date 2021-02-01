رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: اللي هيزايد في موضوع الإسكان هاخد معاه إجراء قانوني

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:21 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
حذر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من المتاجرة والمزايدة في ملف الإسكان، وقال اللواء عادل الغضبان "اللي هيزايد في موضوع الاسكان هاخد معاه اجراءات قانونية".

وأكد محافظ بورسعيد أن حجم الإنجاز الذي تم في مجال الإسكان فاق التوقعات، مؤكدًا أنه في فبراير 2013 تقدم 36000 مواطن لمشروع الإسكان الاجتماعي، وأشار إلى أنه تم تسليم 17000 وحدة سكنية من 2011 الي 2013.

وأكد أنه من عام 2013 وحتي 2014 كانت وعود جماعة الإخوان الإرهابية، ومنذ عام 2015 بدأت الدولة في بناء 8000 وحدة للإسكان الإجتماعي.

وأشار الي أن الـ 36000 الذين تقدموا للإسكان الاجتماعي لا يستحق منهم سوي 9000 مواطن وذلك بالبحث الميداني، مشيرًا إلى أن البحث الالكتروني كشف نفس النتائج، واستقر الأمر الي احقية 22000 بعد التظلمات التي تم التقدم بها.

وأكد أن تصديق الرئيس علي المرحلة الثانية بالحي الاماراتي والثالثة بمدينة بورفؤاد تكفي لتسليم باقي المستحقين، موضحًا ان التكلفة مسئولية التمويل العقاري وتهدف الي استكمال مشروعات الإسكان لكل المصريين.

وأشار إلى أن المقدم 15000 في بورسعيد بالرغم من أم المقدم في جميع المحافظات 45000 جنيهًا، مشيرًا الي أن بعض الوحدات التي تم تسليمها تم التنازل عنها للغير بالمخالفة للقانون.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض قضايا ومشكلات الإسكان وذلك بحضور اللواء حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

موضوعات متعلقة

نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 103 ملايين

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات السياحة والآثار

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

تفاصيل العدد الجديد من ميريت الثقافية

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر

صدور رواية «بوح الجدران» للكاتب محمد سمير ندا