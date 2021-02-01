علا رشدي تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد داود.. والأخير: أحبك يا سانتوتي

احتفلت الفنانة علا رشدي مع جمهورها، بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد داود الـ 38، مساء أمس، بصحبة أطفالهما، ونشر صور من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام».وهنأت الزوجة والحبيبة علا رشدي، زوجها داود، قائلة: «عيد ميلاد جميل ولذيذ لأطيب واحن زوج وأب في الدنيا»، حيث احتفلت العائلة الصغيرة بعيد ميلاد الأب داود في المنزل وسط أجواء دافئة من الحب والمودة.وعن فكرة التورتة المختلفة التى أحضرتها له، كتبت: «قولنا برضه نعملك تورتة مريحة فيها الكرسي المفضل ليك وانت قاعد عليه وبتتفرج على ماتش».كما عبر داود، عن سعادته وشكر لزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، قائلًا: «شكرًا لكى على جعل عيد ميلادي دائمًا مميزًا للغاية.. أحبك يا سانتوتي»، وأرفق مجموعة من الصور والرسائل التى كتبها له أبناءه بمناسبة عيد ميلاده.وعلا رشدي وأحمد داود، الثنائي الأشهر فى عالم الفن، فكثيرًا ما يخطفا الأنظار عبر إطلالتهما سويًا على السجادة الحمراء، في الكثير من المهرجانات السينمائية، مثل مهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي وغيرها.