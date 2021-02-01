نفوق 12 ألف كتكوت في حريق مزرعة دواجن بالشرقية

اندلع حريق اليوم بمزرعة دواجن، بمركز ههيا، بمحافظة الشرقية، مما أسفر عنه نفوق 12 ألف كتكوت عمر 30 يومًا، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمزرعة دواجن ناحية كفرأبوحطب، دائرة مركز ههيا، بمحافظة الشرقية.انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، وتمت السيطرة على الحريق.تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ انتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة لبيان سبب الحريق.