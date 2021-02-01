الفقي لـ«وزير المالية»: أوجدنا زيادة ببالموارد وعلينا العمل لتنميتها

وجه النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر لوزارة المالية والبنك المركزي على الآداء الجيد والإدارة الحكيمة، موضحا أنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تحدين مهمين وهما الزيادة السكانية وما تفرزه البيئة من مساوئ كما جائحة كورونا، متمنيا أن يشهد منتصف العام تراجعا كبيرا لهذا المرض اللعين.وقال الفقي، تعقيبا على بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط بمجلس النواب، إن هناك تناغما واضحا بين وزارة المالية والبنك المركزي، وظهر ذلك من خلال إشادة صندوق النقد الدولي بالآداء الجيد للاقتصاد المصري الذي أصبح أكثر صلابة وإنصافا بالبعد الاجتماعي من خلال الموازنة.وأكد، أن هناك فرق بين تنمية الموارد وزيادة الموارد، مطالبا بتنمية الموارد وليس زيادتها لأنها تحققت بالفعل، مضيفا: "سنناقش تنمية الموارد داخل لجنة الخطة والموازنة بحضور الوزير الأيام القادمة، بحيث تكون هناك استدامة مالية".