إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بديرمواس بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا حالة تعدي بالبناء المخالف علي أرض زراعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما حررت 20 محضر لعدم ارتداء الكمامةقالت المهندسة نبيلة علي رئيس مركز ومدينة ديرمواس أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين لارتداء الكمامات الطبية وتحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا تم تنظيم حملات علي المطاعم والمقاهي والمحلات العامة ووسائل النقل أسفرت عن ضبط 20 شخص لا يلتزمون بارتداء الكمامة فتم تحرير محاضر فورية لهم.أضافت رئيس المركز أن الوحدة المحلية نجحت في إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بقرية نزلة البدرمان على مساحة 12 سهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالف.