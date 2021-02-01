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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض سرادق للعزاء وغلق مستشفى خاص في حملات مكبرة بالشرقية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:13 م
فض سرادق للعزاء
فض سرادق للعزاء
سارة الوردانى
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تمكنت رئاسة حي ثان الزقازيق من فض سرادق للعزاء بمنطقة يوسف بك بحي ثان الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بغلق وتشميع مستشفى خاصه بالمدينة لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها. وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع الإشغالات المخالفة بمنطقة هاويس بلبيس، وأسفرت الحمله عن رفع وإزالة ٨١ حالة إشغال مخالفة وتحرير ١٩ محضر إشغال طريق وتحرير محضرين ضد مقاهي مخالفة لتقديم الشيشة وتم مصادرة 8 شيش منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحمله موسعه بالإشتراك مع شرطه المرافق وحي أول وثان الزقازيق لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء، فبدأت الحمله أعمالها بمنطقه المحطة مرورًا بشارع البوسطه - شارع الجلاء - كوبري أبو عميره - الزراعة - دوران الشوبك - لكوز - عمر شاهين -موقف المنصورة، كما تم مصادرة عدد من الشيش بمقهي مخالف بمنطقه كوبري أبو عميره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالحسينية، وأسفرت الحملة عن غلق (٢) مركز للدروس الخصوصية بشارع النبايشة بالمدينة لمنع تجمعات الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة، واسفرت الحملات عن غلق ( 16 ) مركز للدروس بالمدينة بشارعى شلتوت والدروس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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