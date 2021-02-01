بسمة بوسيل تطل على جمهورها في أحدث جلسة تصوير

شاركت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».وظهرت بسمة بوسيل بمكياج كثيف خلال جلسة التصوير، وشعرها المنسدل على الأكتاف.وتصدرت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، تريند مؤشر موقع جوجل، حيث تتميز بستايل أنيق ومميز، تخطف به الأنظار من خلال إطلالتها الأنيقة والمثيرة.