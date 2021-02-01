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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بسمة بوسيل تطل على جمهورها في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:25 م
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
هبه محمد
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شاركت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وظهرت بسمة بوسيل بمكياج كثيف خلال جلسة التصوير، وشعرها المنسدل على الأكتاف.

وتصدرت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، تريند مؤشر موقع جوجل، حيث تتميز بستايل أنيق ومميز، تخطف به الأنظار من خلال إطلالتها الأنيقة والمثيرة.

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