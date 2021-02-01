البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو الصومالية

أدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في مدينة مقديشيو بالصومال؛ والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الاثنين عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الشنيع.وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت المناهض بشدة للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.