جامعة القاهرة: بدء امتحانات الفصل الأول 20 فبراير

- الخشت: تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين في الامتحانات- إعلان الجداول بالكليات بنهاية الأسبوع الأول من فبراير الجاري وبدء التصحيح فور انتهاء كل مادة- توفير قاعات كبيرة مع تحقيق التباعد الاجتماعي الآمن- بدء تسكين طلاب المدن الجامعية اعتبارًا من 17 فبراير وفق جداول محددة ومعلنة حفاظًا على سلامة الطلاب- أطقم طبية وكواشف حرارية وبوابات للتعقيم للتأكد من سلامة جميع المشاركين في الامتحانات- رئيس الجامعة يوجه العمداء بالمتابعة المباشرة لسير الامتحانات.. ولجان طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة وحلها- تعليمات صارمة للالتزام بضوابط نظام الامتحانات الموضوعية وفق المقاييس الدولية- رئيس الجامعة يشدد على دعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات ومساعدتهم لاستكمال دراستهمعقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، صباح اليوم، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 وعدد من الموضوعات الأخرى.واستعرض مجلس جامعة القاهرة إجراءات وضوابط عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق بكليات الجامعة اعتبارًا من 20 فبراير الجاري، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات، ويؤديها الطلاب بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.وقال الدكتور الخشت إن الامتحانات سوف تراعي تخفيف الكثافات، وأن كليات الجامعة ستعلن الجداول النهائية للامتحانات بنهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، مع بدء تسكين الطلاب المغتربين والوافدين بالمدن الجامعية اعتبارًا من يوم 17 فبراير، وفق جدول زمني محدد لطلاب كل كلية، ووفقًا للإجراءات الاحترازية، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل المدن الجامعية للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.ووجّه الدكتور محمد عثمان الخشت بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق أن وجه إليها رئيس الجامعة، والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية، أهمها شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام «البابل شيت» في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلّم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.وشدد «الخشت» على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة، مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مركزية للطوارئ بالجامعة برئاسته، وأيضا بكل كلية لمتابعة الامتحانات برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أو الدراسات العليا ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشاكل الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.وشدد الدكتور «الخشت» على دعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات ومساعدتهم لاستكمال دراستهم.