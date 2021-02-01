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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 5 من كورونا بمستشفى الأقصر العام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:09 م
مستشفى الأقصر العام
مستشفى الأقصر العام
هدى الأمير
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قال الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، اليوم الاثنين، أنه تم خروج وتعافي 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من سلبية العينة، وإجراء التحاليل الطبية والأشعات التي أكدت سلامة المصابين، ليرتفع العدد لأكثر من 132 حالة من المتعافين.

وأكد مدير مستشفى الأقصر العام، أنه يوجد في قسم العزل كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، وله ممر خاص لحالات العزل، موضحا توافر كافة المستلزمات للمستشفى.

وناشد "عمر"، المواطنين على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالمطهرات واستخدام المعقمات للحد من انتشار فيروس كورونا، مقدما شكره إلى المستشار مصطفي الهم، محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة، على الدعم المستمر وتوفير كافة المستلزمات للمستشفى.

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