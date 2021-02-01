الرئيس العراقي يؤكد أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع التعاون الخليجي

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع مجلس التعاون الخليجي، تعزيزا لفرص التنمية والسلام في المنطقة.وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال استقبال صالح في بغداد، للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، حيث جرى بحث التعاون بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على أهمية تطويرها في جميع المجالات بمايخدم المصالح المشتركة للشعوب، ويعزز فرص التقدم والبناء.وقال صالح بحسب البيان إن التحديات التي تمر بها المنطقة، ولاسيما الإرهاب والوضع الاقتصادي، تشكّل تحديات مشتركة تستدعي تنسيق الجهود للتصدي لخطر الإرهاب، ومواجهة الأزمات الاقتصادية عبر تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي.من جانبه، أكد الحجرف التزام مجلس التعاون الخليجي بدعم أمن وسلامة العراق وسيادته الكاملة ومساندته لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى تطلّع دول المجلس لتعزيز العلاقات مع العراق في جميع المجالات وفتح آفاق للتعاون المشترك.