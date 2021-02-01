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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عام قياسي لتجارة التجزئة بألمانيا رغم التراجع الحاد في مبيعات ديسمبر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:07 م
تجارة
تجارة
وكالات
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حققت تجارة التجزئة في ألمانيا أرباحا قياسية في عام 2020 بأكمله، رغم التراجع التاريخي في ديسمبر الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الاثنين أن أرباح تجار التجزئة ارتفعت العام الماضي بعد احتساب المتغيرات بنسبة 3.9%، وبنسبة 5.1% قبل احتساب المتغيرات.

وبحسب البيانات، شهدت التجارة عبر الإنترنت ازدهارا، خاصة في مجال المواد الغذائية والأثاث وتحسين المنازل، بينما تراجع النشاط بشدة في تجارة الملابس خلال الأزمة.

وفي ديسمبر الماضي تراجعت مبيعات تجارة التجزئة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1994 مقارنة بالشهر السابق له، حيث بلغ التراجع بعد احتساب المتغيرات 9.6% وقبل احتساب المتغيرات 9.3%، مقارنة نوفمبر 2020.

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