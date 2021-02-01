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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:07 م
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها احتفالا بعيد الشرطة وثورة 25 يناير بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث بث بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "الشرطة بعيون ساهرة لأمن مصر" قدمها وصفى تمير.

وقال تمير: إن الشرطة المصرية مؤسسة وطنية عريقة، فهي من الشعب وملك الشعب وفي خدمة الشعب وأمنه: فرجال الشرطة هم أبناء كل المصريين لهم سجل مشرف في كل الأوقات قدموا من بينهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وهم يتصدون لقوى الإرهاب والشر والتطرف دفاعا عن أمن واستقرار مصر وحماية لجبهتها الداخلية، ومازالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين أو تنكسر ويبذل رجالها أرواحهم من أجل مصر وشعبها العظيم.

ناقش توفيق عبد الوهاب كتاب بعنوان "فن القيادة" للدكتور حسن شفيق ضمن أنشطة بيت ثقافة سفاجا، موضحًا معنى كلمة القيادة بأنها فن التأثير على الأفراد لتحقيق أهداف منشودة، وأن القائد يتمتع بصفات جسدية مثل سلامة الجسم والحيوية وصفات ذهنية مثل سرعه البديهة والفطنة والقدرة على اتخاذ القرار، وقدم قصر ثقافة رأس غارب ورشة حكي "توته توته خلصت الحدوتة" وقصت زينب زاهر حكاية بعنوان "رقيه والميكروفون" عن أهمية الثقة بالنفس وتنمية المواهب الفنية عند الأطفال ودعم للطفل الخجول الذي يخشى من الانتقاد ومواجهة زملائه، كما بث القصر ورشة حكي في تبسيط العلوم والمعارف العلمية للأطفال، تقديم الباحثة ميار حامد وتحدثت عن المجموعة الشمسية وأنواع الكواكب وأحجامها واهمية الشمس بالنسبه للأرض وحركة الأرض حول الشمس والعكس وأهميتها في تعاقب فصول السنه وتعاقب الليل والنهار.

أعدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "تعديل سلوك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" ضمن نشاط محاضرات التمكين الثقافي ألقاها محمد حامد رئيس قسم الأنديه الإجتماعية والثقافية بالإدارة الإجتماعية قائلا: يعتبر تعديل السلوك موضوعًا مهمًا جدًا في مجال الإعاقة العقلية فهو محاولة يقوم بها المعلمون والأخصائيون والأهل بهدف تغيير السلوك الظاهري الذي يصدر عن المعاق في المواقف المختلفة، وذلك بإعطائهم الوسائل التي تمكنهم من التحكم بهذا السلوك بطريقة منهجية، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة إكتشاف مواهب الأطفال فى إلقاء الشعر شاركت بها الطفلة هنا شاذلي وقصيدة بعنوان "أطفال المستقبل ".

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