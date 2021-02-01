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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف: زيارة وفد لمجمع الفقه السوداني أظهرت تطابقًا فكريًا وعلميًا بين الجانبين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:41 م
الأوقاف
الأوقاف
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قال الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، إن زيارة وفد الأئمة والوعاظ التابع للوزارة إلى مجمع الفقه الإسلامي السوداني، أظهرت تطابقًا فكريًا وعلميًا وروحيًا بين وزارتي الأوقاف في البلدين، حيث أكدت أن البلدين يشتركان في قضايا التجديد.

وزار وفد الأئمة والوعاظ التابع لوزارة الأوقاف، والذي يضم 6 أئمة ودعاة و5 داعيات وواعظات، اليوم الإثنين، مجمع الفقه الإسلامي السوداني، حيث التقى الوفد مع الأمين العام للمجمع الدكتور عادل حسن حمزة، والدكتور الزبير أحمد علي مدير مركز التحصين الفكري التابع لوزارة الأوقاف السودانية، حيث رحبا بالدكتور عادل حسن حمزة، فيما أعرب الدكتور أشرف فهمي عن شكره لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص تبادل الخبرات العلمية.

وأضاف فهمي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، أن الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان، طلب تعزيز المجمع بموسوعات وزارة الأوقاف المصرية، ووعدناه بمد المجمع بموسوعات التاريخ والحديث والفقه والسيرة.

وأوضح أن زيارة وفد الأئمة والوعاظ تأتي في إطار تعزيز المنهج الوسطي الإسلامي المستنير، البعيد عن الغلو والتطرف، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يؤكد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعميقها بين البلدين.

ونوه بأن التعاون المجتمعي بين الأئمة في البلدين، يسهم أيضًا في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، ويؤكد أن الإسلام هو منهج صناعة الحياة وليس صناعة الموت، معربًا عن أمله في أن تسهم الزيارة في تقديم كل ما هو مفيد في موضوع تجديد الخطاب الديني، حيث تعمل الوزارتان على تعزيز قضايا التجديد ونشرها على مستوى العالم.

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