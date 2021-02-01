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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تُغلق على انخفاض المؤشر العام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:43 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 21.08 نقطة، ليبلغ مستوى 95ر5758 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 0.36 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 09ر397 مليون سهم، تمت عبر 13543 صفقة نقدية، بلغت قيمتها الإجمالية 47.3 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 18ر35 نقطة، ليبلغ مستوى 25ر4706 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 74ر0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 328.6 مليون سهم، تمت عبر 9076 صفقة نقدية، بقيمة 21.2 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 14.14 نقطة، ليبلغ مستوى 41ر6293 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 0.23 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر68 مليون سهم، تمت عبر 4467 صفقة، بقيمة 09ر26 مليون دينار.

وتراجع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 3ر14 نقطة، ليبلغ مستوى 99ر4863 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر239 مليون سهم، تمت عبر 6077 صفقة نقدية، بقيمة 2ر17 مليون دينار.

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