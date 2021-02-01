يوروستات: تسجيل مليوني عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في ديسمبر

ظل معدل البطالة في منطقة اليورو بدون تغيير في شهر ديسمبر الماضي، بالمقارنة مع شهر نوفمبر، حيث بلغ 8.3 %، إلا أنه مازال أعلى من معدل العام السابق، بحسب الأرقام الرسمية.ويعد الرقم قفزة بنسبة 1 نقطة مئوية تقريبا، بالمقارنة مع العام السابق.وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الاثنين، إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، بلغ 7.4 % في شهر ديسمبر من عام 2019.ويعتبر أداء الاتحاد الأوروبي ككل أفضل من منطقة اليورو، حيث وصل معدل البطالة إلى 7.5 % في ديسمبر 2020، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في الشهر السابق، ولكنه ارتفع من 6.5 % في ديسمبر من عام 2019.