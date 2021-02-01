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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير المالية: الحصيلة الضريبية ستصل إلى 862 مليار جنيه هذا العام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:29 م
وزير المالية
وزير المالية
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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انتهى الدكتور محمد معيط وزير المالية، من إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وطالب جبالي النواب بضرورة العمل على اختصار الوقت، قائلًا: "الالتزام بالوقت المحدد سوف يتيح لنا فرصة كبيرة للزملاء في التعقيب والتحدث، لذلك لا بد من الالتزام بالوقت المحدد والدخول في الموضوع دون إضاعة وقت على الفاضي أو تعليقات مش مهمة".

وقال معيط إن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية آتت ثمارها، مضيفًا: "لا شك أن هناك قطاعات تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا مثل صناعات السياحة والطيران".

وكشف وزير المالية عن أن الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل إلى 862 مليار جنيه بعد أن كانت في عام 2014-2015 قد وصلت إلى 253 مليار جنيه، موضحًا أن هذا ساعد الدولة المصرية في أن تجابه متطلبات الإنفاق.

وكشف وزير المالية عن التطور الحادث في ملف الجمارك قائلًا: "سيكون لدى الدولة معلومات كاملة بالواردات التي تأتي للدولة قبل أن تأتي حتى نطبق فكرة الإفراج المسبق بما يواجه مشكلة الاحتفاظ بالواردات".

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