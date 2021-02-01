ضبط 2987 قضية ومخالفة داخل القطارات والمترو

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، حملات موسعة استهدفت إحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 2987 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 6802 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كل مخالفات قانون البيئة «حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية»- من ضبط 195 قضية متنوعة.كما نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى في ضبط 4 قضايا.وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1190 قضية تموينية متنوعة «غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر».وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 127 قضية فى مجال «الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط 29 قضية «مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات».