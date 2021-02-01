مدن الساحل الشرقي الأمريكي تتأهب لهبوب عاصفة ثلجية شديدة

تتأهب مدن الساحل الشرقي الأمريكي ومنها نيويورك وبوسطن لهبوب العاصفة الثلجية العاتية "أورلينا" مع توقعات بسقوط الثلوج وتراكمها لارتفاع يصل إلى أكثر من نصف متر فوق الأرض.وحذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من تساقط كثيف للثلوج اعتبارا من الليلة في أجزاء من ولايات نيويورك وبنسلفانيا ونيو إنجلاند.وتوقعت أن يصاحب هذه العاصفة الثلجية على مدار الأيام القادمة نشاط للرياح القوية الباردة تصل سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة.وأعلن عمدة مدينة نيويورك ربيل دي بلاسيو، إغلاق المدارس وقرر إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وسط توقعات بأن تشل العاصفة الثلجية مظاهر الحياة في المدينة.