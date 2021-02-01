صدور رواية «بوح الجدران» للكاتب محمد سمير ندا

صدرت حديثا عن منشورات أبيدي٬ أحدث كتابات الروائي الشاب محمد سمير ندا٬ رواية بعنوان "بوح الجدران" والتي تدور أحداثها بين القاهرة وبغداد وجدة وطرابلس، تتقصى الرواية أثر المثقف المصري منير عطا وأسرته.تابع "ندا" في تصريحات خاصة لــ"الدستور": أُُجبر "منير عطا" على مغادرة مصر في بداية السبعينيات عقب التضييق الأمني وقطع سبل الرزق، يرحل منير ولكن روحه تظل عالقة في سماء القاهرة، يغادر وطنه فلا يغادره ذات الوطن، يحاول أن يزرع في أبنائه فضيلة الوطنية، يحمل عائلته وآماله وشعاراته وانكساراته في حقائب سفر تترك أثرًا على أعتاب المطارات، قبل أن يتبخر تاركًا في القاهرة أبًأ عجوزًا ضريرًا، يراوغ الموت أملًا في لقاء ولده الوحيد الغائب.ومع اندلاع المظاهرات في يناير 2011، يعود شاب مغترب إلى القاهرة بغية تغيير اسمه وخلع عباءة هويته الأولى، ولكن الثورة المتأججة تحول بينه وبين إنهاء معاملاته الحكومية، يؤجر الشاب شقة في بناية العجوز المتحصن بأمل عودة ولده الغائب، فيكلف العجوز هذا الشاب مطموس الهوية بمهمة البحث عن ولده منير، مقابل السكن المجاني في شقته المطلة على النيل.تتعقب رواية بوح الجدران٬ وهي الرواية الثانية للكاتب مصائر الشتات، وتبحث عن تفسير لكلمة "وطن"، وتوضح مدى تأثر الهوية المصرية ووهن الانتماء إلى الأرض عقب موجات الهجرة الجماعية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وتقدم ثورة يناير كعامل مُعطِّل -أو مُؤجِّل- للأثر الممتد لهذه الظاهرة التي شوهت الهوية المصرية في السنوات الأخيرة.ومما جاء في الرواية:"في تِلكَ الليلة، غابَ القمرُ، واشتدّت الريحُ فبَغت السماءُ وأرْعَدت، وانفردَ بي الصّندوق الـمُتداعي في خُلوة العجوزِ غيرِ السرّية، فراحَتْ الأوراقُ تبُوح بمَكْنونها. بَدا الأمرُ مثيرًا للفُضول، مُغمسًا بمُتعةٍ مجْهولة، ربَّما هي مزيج مِن لذّة الاستكشافِ، وشهوة التقصّي، والرغبة في تغيير خَرائط العَقل، وطرْد الـمُؤرقات.سارَ الأمرُ بنسقٍ مُتسارعٍ، حتى تقاطعتْ الأوراق والأصوات مَجهولة المصدر، فبعد بِضعة خِطَاباتٍ، رُحتُ أًصغي فيما بين النومِ والسُّبات إلى مقاطعٍ واعترافاتٍ، ظننتُ في بادئ الأمرِ أنها ما حَوتهُ الأوراقَ التي أواظبُ على فضِّ سِرِّيتها على مهلٍ كُل لَيلة، حتى أصْبحتُ ذات ضحىً، وقد سَلب السُّبات المتقطع جُلّ ساعات النُّور، لأميَّز أن الصوتَ الذي ما انفكَّ يُؤرق مَضْجعي منذُ الأمس، لم يكُن اسْترجاعًا لقراءاتِ الخطابات، رحتُ أفتِّشُ الخطابات أبحثُ عمَّا يقتحمُ المسامِع، حتى رجَّحتُ أن الأصواتَ قادمةٌ من خطاباتٍ لم تُكْتَب، ومراسلاتٍ ضَلَّت مَقَاصِدها، كانتْ الجُدران تَبُوح بِما أخفاهُ الزَّمن!.