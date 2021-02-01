238 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالشرقية

كشف أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالشرقية، عن استقبال 237 ألف و913 طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي حتى أمس 31 يناير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحصيل نسبة 35% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهايه الشهر الجاري.وستوافد أهالي الشرقية على المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.