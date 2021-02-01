ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان "فن القصة في مصر" بحضور أعضاء النادي والشعراء الضيوف.بدأ المحاضرة د. محمدالسيد بأن فن القصة ظهر في مصر في أوائل القرن العشرين، وكان محمد تيمور أول من كتب فن القصص والروايات، وبعد ذلك بدأت المدرسة الحديثة ومن أبرز الأدباء حسين فوزي، يحيي حقي، سعيد عبده، إبراهيم المعره، وأول من كتب القصة بالعامية المصرية الأديب محمد حسنين هيكل وأيضًا طه حسين في"قصة الأيام" وقصة "سارة" للعطار، وقصة "إبراهيم الكاتب" للمازني، وأضاف صابر قدح بأنه قد ظهر أجيال أخرى لكتاب القصة منهم نجيب محفوظ، ويوسف إدريس، ويوسف جوهر، وكانت كتابتهم يغلب عليها الطابع الواقعي.عُقد بنادي الأدب بقصر ثقافة كفرشكر أمسية شعرية أدارها الشاعر بهجت الدقميري، بحضور شعراء وضيوف النادي، بدأت بقصيدة "طابور الأحزان" لوائل سالم، وقصيدة "نسيت أنساك" لسمير البحيري، ثم قصيدة "حكاية" لماجد الهدهد، وقصيدة "حواظيت قديمة" لوائل نصرالدين، ثم مربعات شعرية للسيد عمارة، ثم قصيدة "يارب" لنجاة مبارك، بجانب استكمال محاضرات د. عبدالباقي السيد، في التاريخ والأدب.نظم قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان "المدرسة والمجتمع والتوافق النفسى للطفل"، تم الحديث فيها عن قضايا ومشكلات لم تعد مقبولة ومنها: التربية وأنواعها فهى تنقسم إلى تربية تقليدية إيجابية ومتكاملة وإبداعية، كما تناولت أيضًا رعاية الموهوبين والمتخلفين دراسيًا، والثواب والعقاب والتعاون والتنافس، والمناهج الدراسية، وإعداد المعلمين والامتحانات بوضعها الراهن، وطرق التدريس التقليدية، والأنشطة التربوية، والواجبات المنزلية، وهجرة الآباء وضياع الأبناء.عقد بيت ثقافة سنديون قراءة في كتاب "التراث والصناعات الريفية في المجتمع" تأليف محمد حافظ دياب، حيث تشكل الصناعات الريفية سجلًا ثقافيًا تتحدد من خلاله إنجازات المجتمع في شتى ميادين الحياة الاجتماعية والثقافية، والصناعة الريفية هي أحد أشكال الثقافة المادية الشعبية في المجتمع القروي والتي تعبر عن دوافعه النفعية، وتمثل أحد فروع الصناعات الصغيرة التي تقوم بالريف، والتي تعتمد على الخامات الزراعية واستخدام الآلات والمعدات اليدوية الصغيرة والسهلة والقليلة في التكاليف التي لا تحتاج إلى أبنية ضخمة لإقامة مصانع، كما أنها لا تحتاج إلى رءوس أموال كبيرة ويغلب عليها الطابع الريفي الزراعي، ولدينا العديد من المحافظات والتى اشتهرت قراها بالعديد من الصناعات في ذلك الوقت على سبيل المثال محافظة قنا تشتهر بصناعة الخزف، وأيضًا أشتهرت بصناعة الفخار ومحافظة الجيزة صناعة النسيج اليدوي والقليوبية بصناعة السجاد اليدوي والجريد.في إطار النشاط أونلاين للأطفال، قدم قصر ثقافة كفرشكر ورشة حكي لقصة "في المدرسة" بصوت رحاب وجيه، كما أعد بيت ثقافة أبوزعبل ورشة حكي لقصة "أحلام البصلة الحمراء" بصوت الطالبة هدى محمود، بينما قدم بيت ثقافة الخانكة ورشة قراءة لكتاب "الكهرباء في المنزل" بصوت مروة سلامة، واحتفالًا بثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة المصرية، قدم كل من فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بنها وقصر ثقافة القناطر الخيرية عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من الأغاني.