الأمن العام يضبط 149 قطعة سلاح و193 قضية مخدرات

تمكن ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من ضبط 149 قطعة سلاح نارى، و193 قضية مخدرات وتنفيذ 55344 حكم قضائى متنوع.واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.