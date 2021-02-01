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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتحاد الغرف السياحية يعلن بدء برنامج مبادئ فنون الطهي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:58 م
اتحاد الغرف السياحية
اتحاد الغرف السياحية
فاتن غلاب
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أعلنت هبة بكرى، عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس لجنة التدريب، عن البدء فى تنفيذ برنامج مبادئ فنون الطهى من خلال مركز التدريب التابع للاتحاد المصرى للغرف السياحية بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر.

يأتى ذلك انطلاقًا من دور الإتحاد المصرى للغرف السياحية ممثلًا للقطاع السياحى المصرى وتنفيذًا لخطة وزارة السياحة والآثار لتأهيل الكوادر البشرية وتوفير عمالة سياحية مؤهلة لخدمة القطاع وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتوافق مع المعايير الدولية وحفاظًا على مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.

ويتم تنفيذ البرنامج تزامنًا مع إطلاق مبادرة "شتى فى مصر" التى تستهدف تنشيط السياحة الداخلية والحفاظ على العمالة الحالية بالقطاع السياحى لحين تجاوز فترة الركود السياحى.

وقد تم تدريب أكثر من 19624 من العاملين بالقطاع السياحى حتى ديسمبر 2020 بمختلف البرامج التدريبية على مستوى جمهورية مصر العربية وبالتعاون الوثيق مع الغرف السياحية المختلفة ولاسيما غرفة المنشآت الفندقية.

وتماشيًا مع سياسات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة وصحة المتدربين فقد تم تخفيض عدد المشاركين فى الدورات التدريبية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

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