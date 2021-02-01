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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضمن مبادرة الرئيس.. اتفاقية للتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:58 م
اتفاقية للتوسع في
اتفاقية للتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية
دعاء أبو العزم
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شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، ووقع البروتوكول المهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV والعضو المنتدب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وقالت «جامع»، إن هذا الاتفاق يدعم التوجه الحالي للدولة المصرية بالتوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مشيرةً إلى أهمية توسيع أطر التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال انتاج السيارات بالسوق المصري؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة الوطنية.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع استراتيجية شاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة المقومات والإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري، والتي تؤهل لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، منوهة بأن هذا الإطار يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات التصنيعية الكبيرة لوزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتنمية وتطوير مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة صناعة السيارات.

ومن جانبه، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن توقيع هذه الاتفاقية يستهدف التعاون المشترك في مجال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية، يأتي في إطار سعي الدولة إلى تنفيذ استراتيجية توطين المركبات الكهربائية في مصر من منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية، من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، مضيفًا أن نمو حجم الطلب فى السوق المحلية يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة السيارات بمصر، والذي سيؤدي إلى توفير العملة الأجنبية التى يتم إنفاقها لاستيراد المركبات كاملة التصنيع من الخارج.


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