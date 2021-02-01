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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

7 مليارات درهم مكاسب أسهم الإمارات مع بداية تعاملات فبراير

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:58 م
أسهم الإمارات
أسهم الإمارات
وكالات
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بدأت أسواق المال الإماراتية اليوم الأول من تعاملاتها في شهر فبراير على صعود قوي وسط ارتفاع وتيرة سيولة التداولات التي ضخت الجزء الأكبر منها بعض المحافظ المحلية والأجنبية.

ومع الارتفاع المسجل الذي استهلت به الأسواق تعاملاتها فقد بلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في ختام الجلسة نحو 7 مليارات درهم وذلك وفقا لما يظهره الرصد اليومي للتداولات.

وكانت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق تجاوزت 700 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 258 مليون سهم نفذت من خلال 6691 صفقة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.59 % بالغا مستوى 2696 نقطة فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 5634 نقطة بزيادة نسبتها 0.74 % مقارنة مع الجلسة السابقة.

وساهمت التداولات المكثفة على شريحة من الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي في دعم المكاسب المتحققة فقد ارتفع سهم اعمار بنسبة وصلت الى 3.5% بالغا 3.86 درهم ولحق به اعمار مولز الى 1.83 درهم.

كما صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني الى 11.65 درهم وبنك دبي الإسلامي إلى 5.01 درهم.

و في سوق ابوظبي فقد ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى مستوى 14.88 درهم كما صعد سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 6.45 درهم وسهم الدار العقارية إلى 3.59 درهم وأغلق سهم اتصالات عند 19.88 درهم.

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