«القاهرة» تتابع أعمال مشروع تحسين ضغط المياه بالساحل

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقهةالشمالية، أعمال مشروع تحسين ضغط المياه بشارع علي حسن بحي الساحل.كما تفقد فوزي مبنى مرفق المياه بالحي لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على موظفي الخدمة تسهيل الإجراءات على المواطنين.