استقالة نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، بأن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، تقدم باستقالته من منصبه كنائب لوزير الخارجية.فيما قال الجارالله لصحيفة "الراي" الكويتية إنه تقدم باستقالته تطبيقا للمرسوم الصادر بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير.ووفقا لـ "الراي" فقد وافق وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر على استقالة الجارالله، وتكليف السفير جمال الغانم بأعماله بالوكالة.