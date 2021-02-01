ضبط طن منظفات صناعية مجهولة المصدر في الغربية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من ضبط مالك مصنع للمنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.وتبين ضبط (1،18 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون بيانات مجهول المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.