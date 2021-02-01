رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تسجل أول إصابة بكورونا الجنوب إفريقي «المتحور»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:52 م
كورونا فى اليونان
كورونا فى اليونان
ا ش ا
طباعة
أعلنت اليونان تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة شديدة العدوى المكتشفة في جنوب إفريقيا، وذلك في مدينة "سالونيك" شمالي البلاد.

وقال نيكوس هاردالياس، نائب وزير الحماية المدنية وإدارة الأزمات في وزارة حماية المواطن، إن الفيروس المتحور رُصد للمرة الأولى في سالونيك، وتعود الإصابة لأحد مسؤولي الكنيسة، موضحا "ليس هناك ما يدعو إلى الذعر"، بحسب ما نقلته صحيفة "جريك سيتي تايمز" المحلية اليوم الاثنين.

وأضاف أن السلطات، إنه بالتعاون مع المدينة وأفراد الأبرشيات المعنية ستشرع في إجراء اختبارات شاملة وتعقب المخالطين، مشيرا إلى أنه من غير المعروف كيف وصلت تلك السلالة المتحورة إلى اليونان، وأن خطة التطعيم ضد فيروس كورونا ستستمر بشكل طبيعي.

وسجلت اليونان إجمالي إصابات بالفيروس 156 ألفا و473 إصابة، و5 آلاف و779 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الفيروس على أراضيها في نهاية فبراير الماضي، علما بأن العدد الأكبر منها أحصي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

موضوعات متعلقة

أول امرأة ليبية تسعى لمنصب رئاسة الحكومة.. من هي إيمان الكشر؟

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 103 ملايين

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات السياحة والآثار

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

تفاصيل العدد الجديد من ميريت الثقافية

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر

صدور رواية «بوح الجدران» للكاتب محمد سمير ندا