مجلس الأمن يجتمع قريبًا بعد انقلاب ميانمار

أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي يخطط منذ فترة طويلة لعقد اجتماع بشأن ميانمار، الخميس المقبل، بحضور مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورجنر.وأضاف دبلوماسي أن هذه الجلسة قد تأخذ طابعا عاجلا، وأنه يمكن تقديم موعدها في ضوء التطورات الأخيرة، وفقا لـ«فرانس برس».واعتقل الجيش في ميانمار، الاثنين، رئيسة حكومة الأمر الواقع أونج سان سو تشي، وعددا من القادة في انقلاب صريح آثار ردود فعل واسعة على مستوى العالم.