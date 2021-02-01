محافظة القاهرة تبدأ تطوير محور زهراء المعادي

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تطوير ورفع كفاءة شارع محور الزهراء بالمعادي بنطاق حى البساتين (شارع البنوك).وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أنه يتم توسعة الشارع ورصفه بالإضافة إلى عمل بردورات من بداية التقاطع مع شارع الخمسين حتى كارفور، وذلك لتحسين الحركة المرورية ولعدم تكرار الاختناق المرورى بهذه المنطقة.ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم بضرورة الاهتمام بتطوير الميادين والحدائق ووضعها ضمن خطة التطوير.وأكدت نائب المحافظ على مراعاة تكثيف حملات النظافة والإشغالات ورفع أي مخلفات أول بأول بهذه المنطقة.