مرشح سابق للرئاسة التركية يعلن قرب إطلاق حزب جديد منافس لأردوغان

قال محرم إينجه، النائب السابق والمرشح الرئاسي السابق في انتخابات الرئاسة التركية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، إنه سوف يستقيل من الحزب.ووفقا لموقع "ديكن" الإخباري، فقد قال إينجه: إنه سيشكل مجموعة سياسية منافسة من ثلاثة نواب من حزب الشعب الجمهوري الذين استقالوا الأسبوع الماضي، وهم محمد علي جلبي وأوزكان أوزيل وحسين أكسوي.جاء إينجه، 56 عامًا، في المرتبة الثانية بعد الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 يونيو 2018. وفاز بنسبة 31٪ من الأصوات مقارنة بنسبة 53٪ لأردوغان.وقال اينجه: "نحن نسعى إلى تشكيل سياسي يمهد الطريق أمام ديمقراطية تركيا"، وتابع: إن النظام الأساسي للحزب الجديد جاهز وبرنامج الحزب على وشك الانتهاء، وقال: "سوف نعلن للجمهورالأمر قريبًا جدًا".