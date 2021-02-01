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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استكمال تأهيل قناطر زفتى وهويس المنصورية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:47 م
تأهيل قناطر زفتى
تأهيل قناطر زفتى
وائل القمحاوى
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يواصل قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال واستراتيجية تدعيم وصيانة كل المنشآت والقناطر الكبرى في مصر، ومنها قناطر زفتى وإدفينا، للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها.

تفقد المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، الاثنين، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة تدعيم وتأهيل ٢٥ فتحه بالبر الأيمن بقناطر زفتى على نهر النيل فرع دمياط، بالإضافة إلى تدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك، حيث يجرى استكمال أعمال التدعيم للجزء المتبقى من هدار قناطر زفتى، وتطوير ودهان ثلاث فتحات من فتحات القناطر، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية لتدعيم القناطر المبرى وخطة صيانتها ورفع مستوى تشغيلها.

وأوضح رئيس القطاع، إن ذلك يأتي في إطار خطة تأهيل وصيانة كل القناطر الكبرى، والتى تساهم في التحكم بالتصرفات المائية مما يضمن عدم إهدارها والاستفادة القصوى منها، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة للقناطر الكبرى، نظرا لأهميتها الاستراتيجية القصوى، وضمن خطة تطوير المشروعات الكبرى.

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