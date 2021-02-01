تموين الشرقية يضبط 26 طن مخللات بمصنع مواد غذائية بدون ترخيص

قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أبو طالب صلاح الدين بشن حملات تفتيشية علي مصانع (المواد الغذائية - العطور - لتصنيع العبوات البلاستيك الدوائية ) وتم ضبط عدة مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها.و قد تم تحرير المحضر رقم ( ١٣٠٧) جنح بلبيس ضد م.ع.ع لتشغيله مصنع بدون ترخيص لتصنيع العبوات البلاستيك الدوائية وتم ضبط ماكينه حقن عبوة وماكينة حقن غطاء وماكينة نفخ زجاج، وتحرير المحضر رقم (١٣٠٨) ضدم.ج. ش لتشغيله مصنع بدون ترخيص لتصنيع عبوات الدواء وتم ضبط ٨٠ ألف عبوة مصنعة لوضع الأدوية بها.كما تم تحرير المحضر رقم ( ١٣٠٩) ضد ى.ز.م لتشغيل مصنع بدون ترخيص للعطور وتم ضبط ٩ طن ونصف (فايرك) و(تربكال) عبارة عن مواد مستخدمة في عملية التصنيع بدون بيانات تدل على مصدرها أو تاريخ الإنتاج، ومحضر رقم (١٣١٠) ضد م.ع.ا لتشغيله مصنع مخللات بدون ترخيص وتم التحفظ على ٢٦ طن و٢٠٠ كيلو جرام مخللات مشكله فى براميل و٢٠٠ شيكاره ملح ليمون مجهول المصدر وتم مصادره المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.