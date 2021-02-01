ضبط 3.2 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في الشرقية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.وتم ضبط (2,62 طن سكر حر و672 لتر "زيت طعام" بدون مستندات ومجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.