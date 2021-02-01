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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة الكويتية تغلق على انخفاض المؤشر العام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:14 م
البورصة الكويتية
البورصة الكويتية
وكالات
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 08ر21 نقطة، ليبلغ مستوى 95ر5758 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 36ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 09ر397 مليون سهم، تمت عبر 13543 صفقة نقدية، بلغت قيمتها الإجمالية 3ر47 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 18ر35 نقطة، ليبلغ مستوى 25ر4706 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 74ر0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 6ر328 مليون سهم، تمت عبر 9076 صفقة نقدية، بقيمة 2ر21 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر14 نقطة، ليبلغ مستوى 41ر6293 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر68 مليون سهم، تمت عبر 4467 صفقة، بقيمة 09ر26 مليون دينار.

وتراجع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 3ر14 نقطة، ليبلغ مستوى 99ر4863 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر239 مليون سهم، تمت عبر 6077 صفقة نقدية، بقيمة 2ر17 مليون دينار.

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