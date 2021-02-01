أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من ضبط 3 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وقطع غيار سيارات، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 31 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، ومخالفات مسطح مائي.كما تم ضبط 1412 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 139 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 5 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل واقعة، ويجرى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.