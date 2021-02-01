ترشيح كل من جارد كوشنير وآفي بيركوفيتش لجائزة نوبل للسلام

رشح البيت الأبيض كل من جارد كوشنير، كبير المستشارين في الإدارة الأمريكية ومساعده آفي بيركوفيتش لجائزة نوبل للسلام.حيث تولى الاثنان إدارة المفاوضات التي أدت إلى ابرام "اتفاقيات إبراهيم" بين إسرائيل وأربع دول عربية.وتم الإعلان عن كل من جارد كوشنير، الذي كان حتى وقت قريب كبير مستشار الرئيس الأمريكي السابق ترامب، وآفي بيركوفيتش، الذي كان مبعوثا خاصا الى منطقة الشرق الأوسط، والذي حل محل جيسون جرينبلات، كمرشحين لجائزة نوبل للسلام، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز صباح اليوم.وتم ترشيح الاثنين لدوريهما واسهامهما في المفاوضات التي تمخضت عن أربع اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات بين إسرائيل من ناحية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب من ناحية أخرى.هذا وقد تم ترشيح الاثنين للجائزة المرموقة من قبل المحامي وأستاذ القانون الشهير من جامعة هوارد، آلن ديرشوفيتس. فقد أرسل ديرشوفيتس رسالة إلى لجنة جائزة نوبل أشار فيها أيضًا إلى عمل السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والسابق والسفير الإسرائيلي رون درامر. ومن المعروف عن البروفيسور ديرشوفيتس علاقته الجيدة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، بل انه دافع عن ترامب في أول محاكمة عزل أجريت له.وكتب البروفيسور ديرشوفيتس في رسالته أن "جائزة نوبل للسلام ليست لغرض الشعبية". وأضاف: "إنها أيضًا ليست تقييمًا لما قد يفكر فيه المجتمع الدولي بشأن أولئك الذين ساعدوا على إحلال السلام. إنها جائزة تُمنح لقاء التمسك بمعايير وضعها ألفريد نوبل في وصيته".وعقب جارد كوشنير، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب وكبير مستشاريه والذي لعب دورًا مهمًا في ابرام "اتفاقات إبراهيم"، بقوله إنه لشرف كبير أن يتم ترشيحه للجائزة التي ستمنح في أكتوبر من العام الجاري.