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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«نوار»: على لجنة المقتنيات الانتباه لمحتوى معرض «مبدعون خالدون»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:39 م
معرض مبدعون خالدون
معرض مبدعون خالدون
آلاء حسن
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قال الفنان الدكتور أحمد نوار إنه سعيد بافتتاحه معرض "مبدعون خالدون" السنوي الثالث الذي ينظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون ويستمر حتى 20 فبراير، مشيرا إلى دور جاليري ضي فى جمع نماذج من أعمال فنانين راحلين في مصر بدءا من الجيل الأول وحتي الآن.

وأضاف نوار فى تصريحات صحفية له اليوم، على هامش فعاليات المعرض التى انطلقت السبت، أن "مبدعون خالدون" يمثل تاريخيا غير مسبوق نظرا لأهميته علي المستوي الفني والثقافي والتاريخي أيضا، وهو نموذج لحالة الوفاء من "ضي" والناقد التشكيلي هشام قنديل لكبار الفنانين.

وأكد أهمية المعرض لطلاب الفن التشكيلي والشباب وأساتذة الفنون ووزارة الثقافة متمثلة في قطاع الفنون التشكيلية، مردفا؛ "أعتقد أن لجنة المقتنيات لابد أن تلقي نظرة علي هذا المعرض لأنه يحمل في طياته جزءا مهما من تاريخ الحركة الفنية المصرية الحديثة".

يشار إلى أن معرض "مبدعون خالدون" الثالث يضم 200 عمل لعدد 39 فنانا فى النحت والرسم والتصوير والطباعة، ويقام للفنانين الراحلين الرواد ممن لهم بصمات علي الساحة التشكيلية المصرية.

ويتضمن المعرض هذا العام أعمال الفنانين الراحلين "زكريا الزينى – أدم حنين- حسين محمد يوسف- زينب عبدالحميد –محمود أبو المجد – صبرى عبد الغنى- عايدة عبد الكريم –عفت ناجى – مصطفى متولى- كمال عبيد- محمد رياض سعيد- فتحى أحمد- حسين الجبالى – صلاح عبدالكريم –حسن صادق- أحمد أمين عاصم – مصطفى احمد – ناجى شاكر- وديع شنودة – نعيمة الشيشنى- محمد الزاهد – محسن شعلان- زهران سلامة – كمال خليفة- كامل غندر- جمال عبد الحليم – محمد عبدالعال- مصطفى مشعل – بدوى سعفان- روحية توفيق- فاروق وهبه- سامح البنانى- محمد درويش زين الدين – رفعت أحمد- رؤوف رأفت – فايزة محمود – محمود عبدالله- يوسف كامل وعبد الحميد حمدي".

كما يضم المعرض جناحا خاصا لأعمال الفنانين الكبار زكريا الزيني وصبري عبدالغني الذي وافته المنية مؤخرا، ومحمود أبو المجد الذي يقتني جاليري ضي كل أعماله، وسامح البناني ومصطفي مشعل ومحمد الزاهد وزهران سلامة ومصطفي عبدالله.

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