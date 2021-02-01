مصرع شخصين في انفجار استهدف مركبة عسكرية بكابول

لقي أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية، ومدني واحد مصرعهما، اليوم الإثنين، إثر انفجار استهدف مركبة عسكرية في العاصمة كابول.وأوضحت الشرطة، في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم بواسطة عبوة ناسفة استهدفت المركبة، دون ذكر مزيد من التفاصيل، مؤكدة أنه لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.