الجامعة العربية: على إثيوبيا التعامل بعقلانية لضمان حقوق مصر والسودان في النيل

قالت الجامعة العربية إن لديها قرارًا يؤيد حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وفقًا لفضائية «العربية».وأشارت الجامعة العربية إلى أنه «على إثيوبيا التعامل بعقلانية لضمان حقوق السودان ومصر في مياه النيل».وحول الأزمة الليبية، أكدت الجامعة أنه «يجب دعم الليبيين لتمكينهم من استكمال عملية الانتقال السياسي».يأتي هذا فيما أطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع التاسع للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي برئاسة الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.