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منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:16 م
حظر صيد وبيع الجمبري
حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين
وكالات
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أعلن الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني البحرينية، عن بدء فترة حظر صيد أو تداول أو بيع الجمبري، والذي دخل حيز التنفيذ بدءًا من 1 فبراير الجاري وحتى 31 يوليو 2021.

وقال «أبوالفتح»، إن القرار يأتي حرصًا من الوزارة ووفقا لقرار الوزير المهندس عصام بن عبدالله خلف للمحافظة على الثروة البحرية، بما يسهم في تنمية هذا القطاع، وسعيًا لحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية.

وذكر أن القرار يأتي متوافقًا مع القرارات الخليجية فيما يتعلق بحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين والدول الخليجية، منوهًا بأن وكالة الزراعة والثروة البحرية لن تألو جهدًا في مواصلة العمل الذي يصب في الصالح العام للمملكة، ويحقق الحماية الكاملة للمخزون السمكي ورفع الإنتاجية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يحظر صيد الجمبري في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارًا من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو من كل عام، فيما نصت المادة الثانية على أنه "يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار".

وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى أنه يحظر عرض وتداول الجمبري الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام القرار.

وأوضحت المادة الرابعة أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

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