الصين: القبض على 80 شخصًا لإنتاجهم لقاحات «زائفة»

ألقت السلطات الصينية القبض على 80 شخصا؛ للاشتباه في إنتاجهم لقاحات "زائفة" مضادة لفيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين.وقالت "شينخوا" إن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا يقومون بتعبئة محلول ملحي لبيعه كلقاح، منذ سبتمبر الماضي.وتمت مصادرة 3000 جرعة لقاح، بعد شن عمليات مداهمة في العديد من المواقع بأنحاء البلاد.وقد طورت الصين عددا من اللقاحات الخاصة بها، حيث حددت حكومة بكين هدفا لإعطاء اللقاح لـ50 مليون شخص بحلول منتصف فبراير الجاري.